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Украинская сторона намерена предложить России забронировать 60 млрд куб транзитных мощностей ГТС Незалежной на десятилетний срок. О планах на трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Брюсселя рассказал директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Позиция в следующем: "Газпром" должен забронировать на длительный период, приблизительно 10 лет, 60 млрд куб в среднем в год... При этом Украина обеспечит мощности на уровне 90 млрд куб в год. 30 млрд куб будет свободной мощностью, которая будет доступна для бронирования другими компаниями", – цитирует УНИАН пана Витренко.
Он добавил, что согласно предварительным расчетам Незалежная сможет сохранить доходы за транзит российского газа на уровне $3 млрд.
Глава "Нафтогаза" надеется, что трехсторонняя встреча состоится в конце мая.
"Фактически на переговорах вопрос будет, принимает ли это предложение российская сторона", – приводит его слова РИА "Новости".
Накануне вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сказал, что хочет провести встречу по улаживанию вопроса продолжения транзита через украинскую территорию в ближайшие недели. Собственно он же еще в начале апреля выражал надежду на сохранение маршрута доставки российского газа по Украине сроком на 10 лет.
Действующий
контракт, напомним, истекает 31 декабря
2019 года.
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