Тайной покрыта лишь цена вопроса

Украинская сторона намерена предложить России забронировать 60 млрд куб транзитных мощностей ГТС Незалежной на десятилетний срок. О планах на трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Брюсселя рассказал директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Позиция в следующем: "Газпром" должен забронировать на длительный период, приблизительно 10 лет, 60 млрд куб в среднем в год... При этом Украина обеспечит мощности на уровне 90 млрд куб в год. 30 млрд куб будет свободной мощностью, которая будет доступна для бронирования другими компаниями", – цитирует УНИАН пана Витренко.

Он добавил, что согласно предварительным расчетам Незалежная сможет сохранить доходы за транзит российского газа на уровне $3 млрд.





Глава "Нафтогаза" надеется, что трехсторонняя встреча состоится в конце мая.

"Фактически на переговорах вопрос будет, принимает ли это предложение российская сторона", – приводит его слова РИА "Новости".

Накануне вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сказал, что хочет провести встречу по улаживанию вопроса продолжения транзита через украинскую территорию в ближайшие недели. Собственно он же еще в начале апреля выражал надежду на сохранение маршрута доставки российского газа по Украине сроком на 10 лет.

Действующий контракт, напомним, истекает 31 декабря 2019 года.

