Порошенко оставил Зеленскому богатое наследство

Минфин Украины пересчитал государственный долг страны за последний месяц и прослезился: ведомство сообщило о его стремительном росте. По данным финансистов, требуемая к выплате сумма чуть не добралась до $79 млрд.

"Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте увеличился в долларовом эквиваленте на 0,7%, или на $0,54 млрд, до $78,78 млрд (по состоянию на 31 марта), по сравнению с предыдущим месяцем", – пишут "Украинские новости".

Предыдущая цифра госдолга составляла $78,24 млрд. Отмечается, что только за один месяц внешняя задолженность Незалежной выросла с $39,64 млрд до $40,18 миллиарда.

Еще в начале апреля премьер-министр страны Владимир Гройсман признал, что в настоящее время соборная "зажата долгом". По его мнению, треть бюджета понадобится на то, чтобы погасить внешние займы.

Такое наследство оставляет после себя действующий президент Украины Петр Порошенко шестому лидеру нации Владимиру Зеленскому.

