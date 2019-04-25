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Евросоюз ответил на выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Фото: www.globallookpress.com
Лидеры ЕС возмущены

Ведущие страны Евросоюза – Германия и Франция – выступили резко против решения Москвы упростить процедуру получения гражданства РФ проживающим в ДНР и ЛНР.

Позицию Берлина и Парижа озвучили в МИД ФРГ.

"Вместе с Францией мы осуждаем российский указ, призванный облегчить предоставление российского гражданства населению некоторых частей восточной Украины. Эти регионы являются частью украинской территории",

– заявили в немецком МИД.

В Евросоюзе обвинили РФ в том, что она действует вопреки Минским соглашениям.

Критика в адрес России, в свою очередь, вызвала удивление у президента России Владимира Путина.

"Это вызвало какую-то негативную реакцию, да? Это странно. Паспорта выдает Венгрия, Румыния. У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже венгров и румын?"

– приводит его слова "Говорит Москва".

Президент РФ считает, что и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский как не собирались исполнять Минские соглашения, так и не собираются этого делать.

"А это значит, что Донбасс будет изолирован и брошен", – заключил Путин.

Ранее "Утро" писало о том, что Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям Донецкой и Луганских областей получить гражданство РФ по упрощенной схеме.

Как сообщает Тelegram-канал "Раньше всех. Ну почти", глава ДНР Денис Пушилин уже поручил упростить пересечение границы с РФ после указа российского президента.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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