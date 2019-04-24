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Украина встала на дыбы из-за российских паспортов для жителей Донбасса

Фото: Александр Кравченко/ТАСС
Политическую дамбу прорвало

Подписанный сегодня указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР не оставил равнодушными никого по ни на Украине, ни в РФ, ни в Донбассе. В Киеве уже затянули любимую мантру об "агрессии" Москвы.


16:30. Свои три копейки вставила одна из самых истеричных переговорщиц по Донбассу

16:20. Быстро отреагировал и украинский представитель при ООН Владимир Ельченко. На своей странице в Сети он сообщил, что по поручению действующего президента страны Петра Порошенко уже обратился в Совбез ООН, назвав решение Москвы "дерзким шагом", который якобы противоречит минским соглашениям.


16:15. Первый свое гневное послание прочирикал глава МИД Незалежной Павел Климкин.

"Решение РФ о выдаче и паспортов на оккупированных украинских территориях – это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", – написал министр.


Он призвал украинских граждан на территориях народных республик не принимать российские паспорта, поскольку "Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее".


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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