Политическую дамбу прорвало

Подписанный сегодня указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР не оставил равнодушными никого по ни на Украине, ни в РФ, ни в Донбассе. В Киеве уже затянули любимую мантру об "агрессии" Москвы.





16:30. Свои три копейки вставила одна из самых истеричных переговорщиц по Донбассу



16:20. Быстро отреагировал и украинский представитель при ООН Владимир Ельченко. На своей странице в Сети он сообщил, что по поручению действующего президента страны Петра Порошенко уже обратился в Совбез ООН, назвав решение Москвы "дерзким шагом", который якобы противоречит минским соглашениям.

За дорученням ⁦⁦@poroshenko⁩ вже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям! https://t.co/suZpmpgAtQ — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 24 апреля 2019 г.

16:15. Первый свое гневное послание прочирикал глава МИД Незалежной Павел Климкин.

"Решение РФ о выдаче и паспортов на оккупированных украинских территориях – это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", – написал министр.

Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 апреля 2019 г.

Он призвал украинских граждан на территориях народных республик не принимать российские паспорта, поскольку "Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее".





