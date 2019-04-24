Нибиру
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Подписанный сегодня указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР не оставил равнодушными никого по ни на Украине, ни в РФ, ни в Донбассе. В Киеве уже затянули любимую мантру об "агрессии" Москвы.
16:30. Свои три копейки вставила одна из самых истеричных переговорщиц по Донбассу
16:20. Быстро отреагировал и украинский представитель при ООН Владимир Ельченко. На своей странице в Сети он сообщил, что по поручению действующего президента страны Петра Порошенко уже обратился в Совбез ООН, назвав решение Москвы "дерзким шагом", который якобы противоречит минским соглашениям.
За дорученням @poroshenko вже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям! https://t.co/suZpmpgAtQ— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 24 апреля 2019 г.
16:15. Первый свое гневное послание прочирикал глава МИД Незалежной Павел Климкин.
"Решение РФ о выдаче и паспортов на оккупированных украинских территориях – это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса", – написал министр.
Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 апреля 2019 г.
Он призвал украинских граждан на территориях народных республик не принимать российские паспорта, поскольку "Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее".
Экс-глава Незалежной уверен, что Кремль сумеет договориться с Зеленским о прекращении бойни в Донбассе
ЧП, случившееся 60 лет назад, обрастает жуткими подробностями