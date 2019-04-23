Истерика соседей Эстонии закончилась пшиком

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд позвала своего российского коллегу Владимира Путина на международный сбор финно-угорских народов, который запланирован на лето следующего года на востоке балтийской Республики. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков во вторник, 23 апреля.

"Президент Эстонии пригласила нашего руководителя приехать на восьмой всемирный конгресс финно-угорских народов, который будет проходить в Тарту в июне 2020 года", – цитирует РИА "Новости" Ушакова.

Можно только представить, какой сейчас начнется шум у соседей Эстонии по региону. Они, кажется, до сих пор отойти не могут от поездки Кальюлайд в Москву 18 апреля, где она, кроме участия в открытии после ремонта здания посольства страны, была принята в Кремле президентом России. За это на нее посыпались упреки не только со стороны эстонских националистов и ура-патриотов, но и от крайне раздраженных таким "крамольным" поступком партнеров по Евросоюзу.





Больше всех в критике зашлась Литва. Там власти опустились до того, что поставили в вину Кальюлайд то, что она – о, ужас! – не согласовала с соседями свой визит.

"Обычно мы это координируем и действуем объединенно. Это всегда более эффективно, поскольку всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских или Балтийских стран", – заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Литовский министр пожаловался, что перед поездкой Кальюлайд в Москву Таллин не предоставил детальной информации о встрече с Путиным и выразил надежду, что Эстония сделает это позднее, сообщало агентство BNS.





Однако ранее сегодня выяснилось, что в данном вопросе явно кто-то врет или кому-то плохо доносят информацию. Эстонский лидер заявила, что до отбытия на переговоры с российским президентом она поставила в известность представителей государств-членов ЕС о своих московских планах.

"Еще до начала визита у нас был обед в Кадриорге, куда были приглашены все послы ЕС, и я рассказала им о целях этого визита. Таким образом, все наши партнеры были проинформированы", – приводит ее слова Sputnik.

Более того, о грядущей поездке в Москву еще в марте Кальюлайд рассказала советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джону Болтону, с которым встречалась в Вашингтоне. "Так что был широкий круг согласований", – подчеркнула руководитель Эстонии.

Вообще Кальюлайд справедливо считает, что Таллин имеет право на самостоятельные решения. Она хочет, чтобы Республика была "на одном уровне с другими странами Евросоюза и НАТО", и "чтобы говорили не за нас, а чтобы мы сами говорили".