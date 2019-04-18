В Кремле состоялись исторические переговоры

Когда руководство двух соседних стран не общается годами, это ненормально. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 18 апреля.

"Мы давно не виделись, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно за границей мы с вами мельком виделись. Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами между соседями – это ненормальная ситуация", – цитирует РИА "Новости" Путина.

Вообще, нынешний визит эстонского лидера в РФ – первый за 8 лет. Поводом послужило открытие после реконструкции исторического здания, в котором размещается посольство Республики в РФ.

"Возможно, открытие отреставрированного посольства придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Мое присутствие здесь – это ясный знак, что Эстония готова к взаимодействию и диалогу", – отметила президент на церемонии.

Она сама за несколько недель до поездки попросила главу России о встрече, за что потом ей пришлось оправдываться перед своими же политиками в Таллине. Но, по словам Кальюлайд, она действует в интересах жителей Эстонии и всей Европы.

"Все эстонцы желали бы иметь хорошие отношения с соседями", – подчеркнула она.

На данный момент отношения между РФ и Эстонией действительно оставляют желать лучшего. Как отметил Путин, за последние 2 года товарооборот между странами упал на 50%, хотя за последнее время и немного вырос.

"У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря, здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, вопросы, связанные с транспортом, с транзитом. В общем, вопросов много, конечно", – указал президент РФ.

Одна из наиболее острых проблем – западные санкции против РФ, которые подержала прибалтийская республика в 2014 г., и ответные меры Москвы, из-за которых серьезно страдает эстонский бизнес.