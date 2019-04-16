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Таллин запугал граждан угрозой с востока

Фото: www.globallookpress.com
Президент Эстонии на этом фоне выглядит очень смелой дамой

Таллин сочиняет "страшилки" о Москве, чтобы разрушить контакты между народами. Так посольство РФ в Эстонии прокомментировало доклад Полиции безопасности (КаПо) прибалтийской страны об усилении "угроз" со стороны России.

"Мы вновь видим попытку запугать эстонское население, которому вбивается тезис о "враждебности" восточного соседа, опасности экономических, образовательных и межчеловеческих контактов между нашими странами и народами", – говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Если верить эстонским спецслужбам, президент страны Керсти Кальюлайд – очень смелая женщина, раз добровольно отправляется в логово зверя. Она решила лично присутствовать 18 апреля на открытии после реставрации исторического здания, в котором размещается посольство Эстонии в Москве, и, более того, попросила о встрече российского коллегу Владимира Путина.

Керсти Кальюлайд. Фото: commons.wikimedia.org/Andres Putting (CC BY-SA 4.0)

Просьба о переговорах в Кремле уже вызвала вал критики в адрес Кальюлайд со стороны эстонских оппонентов. Не исключено, что доклад спецслужб, обнародованный в Таллине накануне поездки президента, направлен на то, чтобы руководство Эстонии, не дай Бог, не предприняло шаги на сближение с РФ.

"Что это? – рассуждают в дипломаты РФ по поводу доклада КаПо. – Отчаянный сигнал тревоги, совпадающий по времени с предстоящей поездкой президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию или же рутинное средство убеждения сомневающихся в высоком КПД данной спецслужбы?"

Напомним, в очередном отчете КаПо, выпускаемом ежегодно, говорится о том, что РФ подрывает безопасность Эстонии при помощи гуманитарных и образовательных программ. 

Николай ВИКТОРОВ
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