Нибиру
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Таллин сочиняет "страшилки" о Москве, чтобы разрушить контакты между народами. Так посольство РФ в Эстонии прокомментировало доклад Полиции безопасности (КаПо) прибалтийской страны об усилении "угроз" со стороны России.
"Мы вновь видим попытку запугать эстонское население, которому вбивается тезис о "враждебности" восточного соседа, опасности экономических, образовательных и межчеловеческих контактов между нашими странами и народами", – говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.
Если верить эстонским спецслужбам, президент страны Керсти Кальюлайд – очень смелая женщина, раз добровольно отправляется в логово зверя. Она решила лично присутствовать 18 апреля на открытии после реставрации исторического здания, в котором размещается посольство Эстонии в Москве, и, более того, попросила о встрече российского коллегу Владимира Путина.
Просьба о переговорах в Кремле уже вызвала вал критики в адрес Кальюлайд со стороны эстонских оппонентов. Не исключено, что доклад спецслужб, обнародованный в Таллине накануне поездки президента, направлен на то, чтобы руководство Эстонии, не дай Бог, не предприняло шаги на сближение с РФ.
"Что это? – рассуждают в дипломаты РФ по поводу доклада КаПо. – Отчаянный сигнал тревоги, совпадающий по времени с предстоящей поездкой президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию или же рутинное средство убеждения сомневающихся в высоком КПД данной спецслужбы?"
Напомним, в очередном отчете КаПо, выпускаемом ежегодно, говорится о том, что РФ подрывает безопасность Эстонии при помощи гуманитарных и образовательных программ.
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