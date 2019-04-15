Британия готовится к войне Эстонии с РФ

К границам прибалтийского государства стягивают военную технику

Лондон не даст в обиду население Таллина, который предчувствует нападение со стороны Москвы. Потенциальный конфликт, которым бредит Европа, стал поводом отправить в Эстонию 5 вертолетов-разведчиков Apache, которые пробудут там 3 месяца в составе сил НАТО.

Присутствие армии альянса "создано для отражения потенциальной агрессии Кремля", уточняет Sky News. Размещение в прибалтийской стране винтокрылой машины британцы оправдывают жизненно важной необходимостью. По словам министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона, Запад "постоянно адаптируется к меняющейся ситуации".

"Угроза, которую мы видим из России, очень вероятна. Это одна из причин, почему мы развертываем пять ударных вертолетов Apache", – заявил глава оборонного ведомства.

напомним, чуть больше недели назад немецкий журналист Клаус Клебер уверял, что Россия "вторглась" в Эстонию. Затем опроверг свою же информацию. Эти слова привели в недоумение россиян.



