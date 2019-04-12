Спецслужбы РФ завербовали лучшего полицейского Эстонии

Подозреваемый в шпионаже задержан

Бывший служащий полиции безопасности Эстонии (КАПО) Владимир Куликов арестован по обвинению в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщил глава КАПО Арнольд Синисалу в пятницу, 12 апреля.

"В ходе следствия могут выявиться признаки государственной измены, но пока их подтвердить нельзя", – цитирует Синисалу "Интерфакс".

Отмечается, что Куликов считался одним из лучших сотрудников КАПО. Был награжден за службу орденом Орлиного креста. В 2012 г. он вышел на пенсию и стал работать тренером по дзюдо. Правоохранители в Эстонии считают, что Куликова завербовали российские спецслужбы уже после отставки.

"Куликов остается под арестом и производство по его делу продолжается, поэтому в данный момент детали обвинения не раскрываются", – приводит заявление главы КАПО РИА "Новости".

В феврале в Эстонии осудили двух граждан республики, признав их виновными в работе на ГРУ.