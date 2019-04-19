В страну прибудут 300 французских военных

Франция планирует отправить 23 апреля в Эстонию четыре танка, военнослужащих, а также 20 боевых машин пехоты. Вооружение будет расположено в городе Тапа, который находится всего в 140 км от границы РФ. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы французского посольства в прибалтийской республике.

Как отмечается в заявлении, Франция решилась на подобный шаг в рамках миссии НАТО, согласно которой расширяется военное присутствие Североатлантического альянса в странах Балтии и Польше.

Среди военнослужащих будут те, кто входит во вторую бригаду армии Франции, а также наемники из Иностранного легиона. Предполагается, что технику доставят по железной дороге. Военные пробудят в Эстонии до конца лета 2019-го. НАТО уверяет, что проводит подобные акции якобы для "сдерживания российской агрессии". В Москве не раз говорили о том, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания ситуацию, которая потенциально может быть опасной для страны.

Любопытно, что на днях и Швеция превратилась в полигон. Стокгольм перебросил в границам России свою армию.