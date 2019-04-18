Шведы перебросили армию к границе России

Стокгольм отправил на балтийский остров своих солдат

Армия "викингов" высадилась на острове Готланд, который находится в водах Балтийского моря. Стокгольм не на шутку обеспокоен намерениями Москвы. По его мнению, она угрожает Европе и странам Балтии.

В 2018-м самый большой остров Швеции превратился из излюбленного места для отдыха в полигон. Там проходят учения, в процессе которых ведется также подготовка новобранцев.

Последний раз нечто подобное наблюдалось во времена холодной войны. Затем шведское правительство отозвало с Готланда своих солдат, сократив расходы на оборонку после развала Страны Советов. В 2005 году островной полк и вовсе был расформирован, а его казармы – проданы, пишет AFP.

Как показала практика, шведы поспешили, сделал вывод министр обороны Швеции Петер Хультквист. События в Грузии и на востоке Украины заставили Швецию "переосмыслить" свое решение.

"Я не говорю о прямой угрозе Швеции, я говорю о ситуации с безопасностью, которая сегодня хуже, чем 10 лет назад",

– подчеркнул глава ведомства. В ближайшем будущем число "постовых", которые дежурят на Балтике с начала прошлого года разрастется до 282 солдат и офицеров. На остров также стянут военную технику, в частности танки.