Сначала суд, потом посмотрим

На Украине осознали тот факт, что арестованные Погранслужбой РФ моряки ВМСУ в районе Керченского пролива в ноябре 2018 г. не будут этапированы на родину, пока над ними не состоится судебный процесс за нарушение госграницы. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представляющая Киев в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.

"(Представитель Украины в ТКГ Евгений) Марчук прямо обратился к представителю РФ Борису Грызлову с просьбой немедленного освобождения заключенных, в частности, моряков. Выборы закончились – и РФ стоит прекратить шантажировать Украину заложниками и разблокировать их освобождение. На что получили следующий ответ: до окончания судилища над моряками не может быть никаких освобождений, а потом, мол, посмотрим",

– написала пани Геращенко в своем Facebook в среду, 24 апреля.

Она отметила, что Киев также не получил ответа на требование прекратить якобы издевательства над украинскими военнослужащими и отказаться от психологических экспертиз.





Буквально накануне замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль воодушевлено делилась впечатлениями от общения с российской стороной по поводу арестантов.

"Интересное наблюдение после сегодняшнего обмена мнениями с РФ относительно освобождения украинских моряков и военных кораблей. Поразило кардинальное изменение тона разговора – переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованной речи, присущей дипломатии. Неизвестно, это смена российской тактики или простое желание затянуть процесс консультаций", – заметила Зеркаль в соцсети.

Видно, сглазила. Не зря гласит мудрость про то, что иногда лучше промолчать.

Напомним, в середине апреля Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста всем задержанным украинцам – 22 морякам и двум сотрудникам СБУ, которые пытались прорваться без разрешения российской стороны 25 марта прошлого года в Черном море к Крымскому мосту, следуя из Одессы в Азовское море. Срок расследования данного дела был продлен до 25 августа.

