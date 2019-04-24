Указ об упрощенном формате получения гражданства РФ вывел из себя воинов АТО-ООС

Украинские силовики обстреляли сегодня позиции военнослужащих Донецкой народной республики в целом ряде населенных пунктов. Такое впечатление, что в окопах ВСУ истерика началась из-за новости, что Москва упростила выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.

Под огонь минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия попали Зайцево, Аэропорт, Спартак, север и запад Донецка. Об этом сообщает сайт представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"На фоне новости о российских паспортах для жителей Донбасса – данный факт крайне симптоматичен. Также очевидна синхронность действий ВСУ на протяженности участка фронта в более чем 100 километров", – говорится в Telegram-канале WarGonzo.





Как напоминает "Свободная пресса", ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В документе указывается, что данное решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина".

Такой шаг Москвы уже вызвал бурю эмоций как на Украине, так и в России. В Киеве увидели очередную "агрессию" и чуть ли не наступление российских войск, также прозвучали призывы к Западу ввести новые санкции. В Донбассе же выразили Путину благодарность за долгожданное в Донецке и Луганске решение.

Позднее в среду на портале МВД РФ появилось разъяснение, каким образом дончане смогут воспользоваться предоставленными им Москвой привилегиями. В настоящее время в ведомстве прорабатываются механизмы реализации указа Путина.

"Планируется, что прием заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию", – уведомляет ведомство.

Отмечается, что жители Республик вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства. Срок рассмотрения заявления составит 3 месяца. Получить российский паспорт можно также на территории Ростовской области. Более того, дончане при желании смогут претендовать и на загранпаспорт.

