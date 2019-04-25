НАТО раскошелится на помощь Киеву

Члены альянса поддержат Украину деньгами

Страны, входящие в НАТО, увеличат отчисления в специальные трастовые фонды, созданные для поддержки Украины. Об этом заявил руководитель проектов трастовых фондов альянса Фредерик Пежо.

По его словам, дополнительные средства пойдут на проекты по захоронению радиоактивных отходов, разоружению и медицинской реабилитации военнослужащих, раненых в ходе вооруженных операций в Донбассе. Другим проектам будет также уделено внимание, заверил Пежо:

"НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды".

Со своей стороны, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заверила представителя НАТО, что несмотря на смену главы государства, курс Киева на евроатлантическую интеграцию остается неизменным, сообщается на сайте правительства Украины.

В июне 2014 г. Верховная рада приняла закон об отказе Украины от внеблокового статуса. В феврале 2019 г. были утверждены поправки в Конституцию, в которых закреплен стратегический курс Украины на получение полноправного членства в ЕС и НАТО.