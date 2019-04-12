С разрешения США военный блок пойдет на форменное беззаконие

НАТО развернет свою армию на территории Украины с разрешения Киева, несмотря на то, что это противоречит уставу альянса. Такое мнение высказал постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

По его словам, как в случае с Ираком, Югославией и Афганистаном, прагматичные натовцы готовы пойти против собственных законов и осуществить мечту всех украинских националистов и наиболее радикальных западников, которые жаждут "оторвать" Украину от России, даже ценой оккупации страны иностранными военными.

"Если будет надо, то Украину затащат в НАТО со всеми её проблемами. Украина – это плацдарм для развёртывания группировки на южном фланге России, границы которого находятся на расстоянии от четырёхсот до семисот километров от Москвы",

– сказал эксперт "Свободной прессе", отметив стратегическую важность этого плацдарма

Решающее слово в этом вопросе остается за Вашингтоном. Дмитриевский уверен, что если американцы захотят устроить "маленькую и победоносную" спецоперацию, то пойдут даже на такой откровенный беспредел.

Учитывая эту перспективу, России не стоит надсмехаться над своим соседом, если она не хочет "в ближайшее время лить слезы", посоветовал Дмитриевский. Украина пять лет назад и Украина сейчас – это две большие разницы, как говорят в Одессе. За эти годы она стала "жестокой и озлобленной" по отношению к России, и не представлять ее в карикатурном виде нельзя. Лучше стоит готовится к тому, что в будущем она доставит "много головной боли".