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НАТО захватит Крым по приказу Зеленского

Фото: Архип Верещагин/ТАСС
О новом лидере Незалежной строят страшные предсказания

Новоиспеченный президент Украины потребует от Североатлантического альянса немедленной блокировки Крыма и вообще займет в отношении полуострова крайне жесткую позицию. Такое мнение высказал украинский политолог Олег Соскин.

"Будет установлена блокада Крыма кораблями НАТО, которые зайдут в Керченский пролив и Азовское море. Крым останется без воды, газа, электроэнергии, будет блокировано воздушное пространство. России будет поставлен ультиматум, а Зеленский, скажет, что это не он, это международная позиция",

приводит слова Соскина "Правда.ру".

Политолог считает, что новоизбранный президент не прислушается к мнению первого главы независимой Украины Леонида Кравчука о необходимости смягчить позицию в отношении Крыма. Кравчук заявил, что если с жителями полуострова будут налажены нормальные отношения, то со временем можно будет прийти "к каким-то правильным выводам".

Соскин уверен, что после инаугурации Владимир Зеленский открыто обвинит лидеров "революции достоинства" в сдаче Крыма российским войскам без сопротивления. Во время "крымской весны" уходящего президента Петра Порошенко еще не было во власти, а потому всю ответственность за потерю Киевом контроля над полуостровом несут временный глава государства, нынешний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и один из лидеров протеста Юлия Тимошенко.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

"Когда еще не было никаких "зеленых человечков", на корню можно было ликвидировать очаг недовольства в Симферополе, арестовав (нынешнего главу Крыма Сергея) Аксенова, (нынешнего спикера крымского парламента Владимира) Константинова и ядро депутатов. К этому была подготовлена группа спецназа и был разработан план", – сказал эксперт.

Если бы лидеры протеста проявили решительность, Украина могла отстоять Симферополь и весь степной Крым, а украинские корабли вместе с офицерскими семьями – эвакуировать из Севастополя в Феодосию.

"Предполагается, что Турчинов и Тимошенко настояли на том, чтобы этого не делать. Яценюк, Тягнибок и Кличко – тоже. Если это сейчас будет обнародовано и восстановлен с помощью свидетелей хронометраж, то получится, что все эти люди – государственные преступники и их надо арестовывать", – отметил политолог.

Предположения Соскина основаны на заявлении представителя команды победившего кандидата, предполагаемого будущего министра обороны Украины Ивана Апаршина. Он пообещал в своем блоге на сайте "Обозреватель", что "правда относительно захвата Крыма будет обнародована", а "должностные лица, принимавшие решения или бездействовавшие там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности".

Андрей ФИЛАТОВ
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