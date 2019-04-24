К цивилизованному разговору Украина оказалась не готова

Россия смягчила тон переговоров о судьбе украинских моряков, задержанных во время прорыва через границу в Черном море. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, комментируя состоявшуюся 23 апреля встречу представителей двух государств.

"Поразило кардинальное изменение тона разговора – переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии", – написала Зеркаль в Facebook.

Она не пояснила, в чем раньше выражалось "хамство", и не смогла определить, чем вызваны нынешние перемены, которые она "наблюдала". Впрочем, свой тон и отношение к проблеме украинский дипломат менять не стала. По ее мнению, новая "тактика" Москвы не повлияет на мнение Киева и все решит Международный трибунал по морскому праву, заседание которого предварительно назначено на 6-7 мая.

В Москве, к слову сказать, заявление Зеркаль тоже не поняли.

"Мы не знаем, о чем говорит представитель Украины", – сказала в интервью Daily Storm представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается эмоциональности заявлений и недипломатичности полемики, то Киев на протяжении последних лет оставался на лидирующих позициях", – указала она.

В ноябре 2018 г. три корабля ВМС Украины попытались незаконно пересечь границу РФ. На предупреждения российских пограничников они не реагировали, в результате были остановлены силой. Задержанные моряки и сотрудники СБУ были отправлены в Москву, срок ареста им продлен до 24 и 26 июля.