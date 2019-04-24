Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев заметил перемены в общении с Москвой

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраину ждет новый энергетический удар
К цивилизованному разговору Украина оказалась не готова

Россия смягчила тон переговоров о судьбе украинских моряков, задержанных во время прорыва через границу в Черном море. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, комментируя состоявшуюся 23 апреля встречу представителей двух государств.

"Поразило кардинальное изменение тона разговора – переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии", – написала Зеркаль в Facebook.

Она не пояснила, в чем раньше выражалось "хамство", и не смогла определить, чем вызваны нынешние перемены, которые она "наблюдала". Впрочем, свой тон и отношение к проблеме украинский дипломат менять не стала. По ее мнению, новая "тактика" Москвы не повлияет на мнение Киева и все решит Международный трибунал по морскому праву, заседание которого предварительно назначено на 6-7 мая.

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com

В Москве, к слову сказать, заявление Зеркаль тоже не поняли.

"Мы не знаем, о чем говорит представитель Украины", – сказала в интервью Daily Storm представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается эмоциональности заявлений и недипломатичности полемики, то Киев на протяжении последних лет оставался на лидирующих позициях", – указала она. 

В ноябре 2018 г. три корабля ВМС Украины попытались незаконно пересечь границу РФ. На предупреждения российских пограничников они не реагировали, в результате были остановлены силой. Задержанные моряки и сотрудники СБУ были отправлены в Москву, срок ареста им продлен до 24 и 26 июля.

Фоторепортаж
Планы украинцев по провокациям в Керченском проливе провалились
Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua +3
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Только так: Москву обязали первой помириться с Киевом

Экс-глава Незалежной уверен, что Кремль сумеет договориться с Зеленским о прекращении бойни в Донбассе

"Убивали изощренно": раскрыты новые обстоятельства трагедии на перевале Дятлова

ЧП, случившееся 60 лет назад, обрастает жуткими подробностями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей