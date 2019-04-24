Украину ждет новый энергетический удар

Надежды Киева на Минск не оправдают себя

Белоруссия подвела Украину с нефтью. После запрета прямых поставок сырья из России Незалежная рассчитывала на помощь белорусов, но Минск приостановил экспорт черного золота из-за внезапной проблемы с качеством российской нефти. По мнению украинского эксперта Валентина Землянского, Украине грозят большие проблемы на рынке энергоресурсов.

По его словам, украинские власти не удосужились договориться с белорусами по поводу выполнения контрактов о поставках, а когда Минск решил на неопределенный срок остановить экспорт, стало уже поздно.

"После решения Беларуси приостановить экспорт нефтепродуктов из-за претензий к качеству сырья по энергорынку Украины может быть нанесен новый удар",

– заявил он в эфире телеканала News One.

Главная проблемой являются спекулянты, которые захотят нажиться на российских санкциях против Украины и перебоях с экспортом из Белоруссии, отметил эксперт. Например, цены на дизель уже начали ползти вверх впервые за несколько последних недель. Украинцам придется выкладывать все больше денег за импортную нефть, даже несмотря на возможность частично восполнить нехватку сырья за счет Прибалтики или Румынии.