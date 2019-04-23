Но, как всегда, во всем виновата Россия

Белорусская нефтяная компания (БНК) временно прекратила поставки топлива за рубеж. Такое решение в Минске обосновали тем, что на местные нефтеперерабатывающие заводы якобы поступает некачественная нефть из России.



"На текущий момент (контрактные обязательства) приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью. Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов – бензинов и дизельного топлива – в Украину, Польшу и страны Балтии",

– сообщил заместитель генерального директора БНК Сергей Гриб (цитируется по ТАСС).

Из-за плохой нефти заводы стали производить меньше бензина. Поэтому все, что выпускается, отправляется на внутренний рынок для удовлетворения потребностей местных автомобилистов. "Те продукты, которые не потребляются на рынках сопредельных стран, так называемые темные нефтепродукты" будут реализованы "через порты Балтийского моря в направлении стран дальней дуги", добавил представитель компании.

Гриб надеется, что со стороны зарубежных покупателей не последует санкций из-за приостановки экспорта светлых нефтепродуктов. В настоящий момент компания оценивает ущерб от временного прекращения поставок топлива за рубеж.

В компании "Белнефтехим" тем временем заявили, что загрязненная российская нефть уже начала поступать в ЕС и Украину. Масштабы ущерба пока выясняются, передает ТАСС.

В прошлую пятницу, 19 апреля, Белоруссия объявила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Компания проинформировала о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода "Дружба" из других стран. Источник загрязнения был обнаружен на участке Самара – Унеча. Руководство Мозырского нефтеперерабатывающего завода заявило, что из-за некачественного сырья на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование.

Вчера Министерство энергетики России пообещало, что качество поставляемой в Белоруссию нефти улучшится в ближайшее время.