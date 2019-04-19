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Российская нефть поступает в Белоруссию в некачественном состоянии. Об этом заявляют в концерне "Белнефтехим". Судя по всему, это новый поворот в российско-белорусских отношений. Минск пошел ва-банк.
"В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту",
– сообщила агентству "БЕЛТА" пресс-секретарь концерна Марина Костюченко в пятницу, 19 апреля.
По ее словам, отбор образцов черного золота, а также исследование и оформление паспорта качества белорусской лабораторией производились в присутствии представителя "Транснефти".
Пресс-секретарь отметила, что переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ. Сейчас оперативно работают над минимизацией последствий переработки топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами.
"Специалистами концерна оценивается уровень потерь от ухудшения качества нефти", – резюмировала Костюченко.
Гомельская компания уведомила о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода "Дружба" из других государств и запросила официальную встречу с представителями российской "Транснефти" для урегулирования ситуации.
Напомним, ранее в Минске заявляли о возможности перекрыть на ремонт нефтепровод "Дружба", по которому идет транзит российской нефти в Европу. Белорусская сторона уверяла, что советскую трубу необходимо модернизировать под современные экологические требования.
В то же время глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал такой шаг форс-мажором. По его словам, у России есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе через морские порты.
Создается впечатление, что Минск решил шантажировать Москву трубой (привет, Киев), поскольку очень хочет повысить тариф на транзит российской нефти на 23,1%, а ФАС РФ считает доводы Белоруссии необоснованными. В ведомстве уже напомнили, что
плановый пересмотр тарифов должен пройти с 1 февраля 2020 года.
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