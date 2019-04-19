Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Минск обвинил Москву в поставках некачественной нефти

Фото:Виктор Драчев/ТАСС
Белоруссия всерьез взялась за советский трубопровод "Дружба"

Российская нефть поступает в Белоруссию в некачественном состоянии. Об этом заявляют в концерне "Белнефтехим". Судя по всему, это новый поворот в российско-белорусских отношений. Минск пошел ва-банк.

"В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту",

сообщила агентству "БЕЛТА" пресс-секретарь концерна Марина Костюченко в пятницу, 19 апреля.

По ее словам, отбор образцов черного золота, а также исследование и оформление паспорта качества белорусской лабораторией производились в присутствии представителя "Транснефти".

Фото ИТАР-ТАСС/ БелТА

Пресс-секретарь отметила, что переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ. Сейчас оперативно работают над минимизацией последствий переработки топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами.

"Специалистами концерна оценивается уровень потерь от ухудшения качества нефти", – резюмировала Костюченко.

Гомельская компания уведомила о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода "Дружба" из других государств и запросила официальную встречу с представителями российской "Транснефти" для урегулирования ситуации.

Напомним, ранее в Минске заявляли о возможности перекрыть на ремонт нефтепровод "Дружба", по которому идет транзит российской нефти в Европу. Белорусская сторона уверяла, что советскую трубу необходимо модернизировать под современные экологические требования.

В то же время глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал такой шаг форс-мажором. По его словам, у России есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе через морские порты.

Создается впечатление, что Минск решил шантажировать Москву трубой (привет, Киев), поскольку очень хочет повысить тариф на транзит российской нефти на 23,1%, а ФАС РФ считает доводы Белоруссии необоснованными. В ведомстве уже напомнили, что плановый пересмотр тарифов должен пройти с 1 февраля 2020 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Лукашенко сделал бескомпромиссное заявление о России

Минск даст "мощнейший ответ" всем недругам

Европейский суд повел себя странно в деле MH17

Похоже, кто-то покрывает Украину

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей