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Месть Белоруссии доставит России дополнительные хлопоты

Фото: commons.wikimedia.org (CC BY-SA 2.0)
Москва выкрутится, если Минск перекроет нефтяную трубу

Предупреждения Батьки – фарс. Белоруссия не посмеет заблокировать прокачку нефти из РФ, полагает министр энергетики Александр Новак. 

Между тем он признает, что в противном случае поведение Минска станет большой неожиданность. Перекрытие нефтепровода "Дружба" на ремонт – форс-мажор для нашей страны, заявил глава Минэнерго, подчеркнув, что этот вариант исключен из-за его нерациональности.

Впрочем, безвыходных ситуаций не бывает. Если белорусские угрозы окажутся правдой, Россия найдет, как увернутся от этой мести.

Фото: pixabay.com

"Конечно, у нас есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объемов погрузки через морские порты. Но я считаю, что это совсем нецелесообразно и надо работать в соответствии с действующими договоренностями, контрактами",

цитирует министра ТАСС. По словам Новака, энергетические компании обеих сторон предварительно обсуждают ремонтные работы,  "чтобы не нарушить транспортные потоки". 

Напомним, после российского запрета на ввоз белорусских яблок с 12 апреля президент страны Александр Лукашенко припомнил стране-соседке все старые обиды, в том числе отсрочку ремонта нефтепровода. О том, что дело больше не терпит отлагательств, следом заверил вице-премьер Игорь Петришенко.

Ксения АНДРЕЕВА
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