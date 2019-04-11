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Припомнив вступающие в силу 12 апреля "санкции", Минск не намерен больше церемониться с Москвой. Он преградит российской нефти путь в Европу, перекрыв вентиль проходящего через территорию Белоруссии трубопровода.
Дело не терпит отлагательств, заверил вице-премьер Игорь Петришенко. На кону – экологическая обстановка. Трубу необходимо ремонтировать. Причем это надо было сделать еще года полтора назад, согласился чиновник с президентом Республики Александром Лукашенко.
Однако тогда первые лица Белоруссии "пожалели" Россию, которой перекрытая труба обеспечит убытки. Но больше медлить нельзя. Длительное использование нефтепровода может привести к необратимым последствиям.
"Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков",
– уверен вице-премьер, передает "БЕЛТА". Чтобы "подлатать" трубу, придется частично ограничить или вовсе остановить транспортировку черного золота, пояснил он. Однако это решат специалисты.
Напомним, накануне Россия запретила ввозить белорусские яблоки с 12 апреля. На что белорусский лидер припомнил ей все старые обиды, в том числе отсрочку ремонта нефтепровода.
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