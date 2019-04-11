Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Око за око: Белоруссия перекроет нефтепровод из РФ в ЕС

Фото: pixabay.com
В соседней Республике затаили обиду за наливные яблочки

Припомнив вступающие в силу 12 апреля "санкции", Минск не намерен больше церемониться с Москвой. Он преградит российской нефти путь в Европу, перекрыв вентиль проходящего через территорию Белоруссии трубопровода.

Дело не терпит отлагательств, заверил вице-премьер Игорь Петришенко. На кону – экологическая обстановка. Трубу необходимо ремонтировать. Причем это надо было сделать еще года полтора назад, согласился чиновник с президентом Республики Александром Лукашенко.

Однако тогда первые лица Белоруссии "пожалели" Россию, которой перекрытая труба обеспечит убытки. Но больше медлить нельзя. Длительное использование нефтепровода может привести к необратимым последствиям.

"Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков",

– уверен вице-премьер, передает "БЕЛТА". Чтобы "подлатать" трубу, придется частично ограничить или вовсе остановить транспортировку черного золота, пояснил он. Однако это решат специалисты.

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, накануне Россия запретила ввозить белорусские яблоки с 12 апреля. На что белорусский лидер припомнил ей все старые обиды, в том числе отсрочку ремонта нефтепровода. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Грядет война: войска РФ разглядели вдоль границ Украины

Москва готовит наступление на Европу, а первым плацдармом станет Незалежная, уверены в Киеве

"Фокус не пройдет": Россия ответила на издевательства ПАСЕ

В Москве потребовали безусловного восстановления прав в организации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей