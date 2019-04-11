В соседней Республике затаили обиду за наливные яблочки

Припомнив вступающие в силу 12 апреля "санкции", Минск не намерен больше церемониться с Москвой. Он преградит российской нефти путь в Европу, перекрыв вентиль проходящего через территорию Белоруссии трубопровода.

Дело не терпит отлагательств, заверил вице-премьер Игорь Петришенко. На кону – экологическая обстановка. Трубу необходимо ремонтировать. Причем это надо было сделать еще года полтора назад, согласился чиновник с президентом Республики Александром Лукашенко.

Однако тогда первые лица Белоруссии "пожалели" Россию, которой перекрытая труба обеспечит убытки. Но больше медлить нельзя. Длительное использование нефтепровода может привести к необратимым последствиям.

"Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков",

– уверен вице-премьер, передает "БЕЛТА". Чтобы "подлатать" трубу, придется частично ограничить или вовсе остановить транспортировку черного золота, пояснил он. Однако это решат специалисты.

Напомним, накануне Россия запретила ввозить белорусские яблоки с 12 апреля. На что белорусский лидер припомнил ей все старые обиды, в том числе отсрочку ремонта нефтепровода.