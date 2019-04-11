Белорусский лидер обвинил Москву в неблагодарности и лицемерии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда старается сделать для Москвы только "добро", а в ответ получает только "зло". Полное ярости и обиды высказывание Батьки прозвучало на совещании с экономическим блоком правительства, на котором обсуждалось закрытие некоторых российских рынков для белорусов.

"Добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки",

– возмутился Лукашенко.

Лукашенко также очень удивился тому, что Москва якобы вводит против Минска санкции одну за другой. По его словам, он слышит об этом чуть ли не ежедневно от СМИ и своих помощников. По мнению Лукашенко, Москва в данном случае ведет себя непоследовательно, поскольку сама страдает от западных санкций.

"Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников",

– пожаловался Лукашенко.

В качестве примера несправедливости он привел закрытие предприятий, запрет на поставки овощей на российский рынок, а также проблемы с нефтепроводом и нефтепродуктопроводом, пролегающих через Белоруссию в Европу. На сегодняшний день они находятся в аварийном состоянии, и требуется их временное закрытие на ремонт. Однако Белоруссия не стала этого делать, понимая, что Россия понесет убытки, отметил белорусский лидер. Поэтому Лукашенко поручил продолжить их работу в аварийном режиме.

"Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку – мы подставляем правую", – не унимался Лукашенко, отметив, что нужно принимать "соответствующие меры", передает "Белта".

Накануне стало известно о том, что с 12 апреля Россия останавливает поставки груш и яблок из Белоруссии. В Россельхознадзоре объяснили, что решение принято из-за того, что белорусы пытаются сбыть на отечественный рынок продукцию третьих стран.