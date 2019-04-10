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Белорусские яблоки и груши попали под запрет

Фото: pixabay.com
Поставки этих фруктов в Россию объявлены вне закона

Ввоз в Россию груш и яблок из Белоруссии будет остановлен с 12 апреля. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Претензия у российской стороны одна: соседи пытаются сбыть нам продукцию третьих стран.

"В прошлом году белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале", – пояснил Данкверт "Интерфаксу".

Между тем, в нынешнем году поток этих фруктов не иссякает до сих пор. Так, в первую неделю апреля на российско-белорусской границе было задержано 66 грузовиков с яблоками и грушами. На них имелись сертификаты, что якобы это продукт белорусского происхождения. Кроме того, еще 36 грузовиков пытались провезти на территорию РФ фрукты вообще без документов.

Фото: Интерпресс/ТАСС

"Фрукты пытались ввезти незаконно", – указал Данкверт.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что решение носит временный характер. Ранее российские специалисты выяснили, что часть картофеля, поставляемого Белоруссией, на самом деле выращена в Египте.

Николай ВИКТОРОВ
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