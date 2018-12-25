Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Минск потерял доверие Москвы

Фото: www.globallookpress.com
Белоруссия требует односторонних выгод и не хочет ничего давать взамен России

Москва регулярно предоставляла субсидии и прямые кредиты Минску. Однако наш сосед не готов выполнять все договоренности со своей стороны. Это, по словам министра финансов России Антона Силуанова, заставляет сомневаться в том, союз двух стран крепок, как раньше.

Первый вице-премьер, общаясь с журналистами, обратил внимание на то, что "все эти растворители", санкционка, подакцизные товары нелегально поступают на российский рынок через Белоруссию.

"Мы говорим: нельзя быть односторонним, выгоды односторонние иметь. Вы – наш сосед, наш союзник по Союзному договору, но в последнее время доверие потеряно", – цитирует Силуанова издание РБК.

Он подчеркнул, что отношения двух стран, которые "не настолько братья, чтобы субсидии отдавать", должны быть равновыгодными. Вице-премьер предложил, чтобы отечественные таможенники работали вместе с белорусскими, к которым есть недоверие. Таким образом, по мнению Силуанова, можно будет наладить обмен данными.  

Несколько лет назад Россия уже обвиняла Белоруссию в том, что она экспортирует нефтепродукты, полученные из российского черного золота, под видом растворителей и разбавителей, которые не облагаются пошлиной. При этом Белоруссия должна была перечислять пошлину от нефтепродуктов в российский бюджет.

Россия планирует провести налоговый маневр в нефтяной отрасли: обнулить экспортные пошлины к 2024 г. и повысить внутреннее налогообложение. В результате чего цена на нефть для Белоруссии увеличится, а страна потеряет около $10 млрд в течение шести лет. Поэтому Минск требует компенсации. Москва же не обещает соседу ее выплатить.

"Наш налоговый маневр – это наше внутреннее дело. Если хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, давайте равновыгодную политику проводить", – отметил Силуанов.

Александр Лукашенко уже заявлял, что Россия в связи с этим перестала быть "братским государством" для Белоруссии. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Пенсии повысят при одном условии

Государство дополнительно проиндексирует выплаты, если цены станут заоблачными

Дальше больше: Россия добавила Украине санкций

Ограничительные меры коснутся физических и юридических лиц

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей