Белоруссия требует односторонних выгод и не хочет ничего давать взамен России

Москва регулярно предоставляла субсидии и прямые кредиты Минску. Однако наш сосед не готов выполнять все договоренности со своей стороны. Это, по словам министра финансов России Антона Силуанова, заставляет сомневаться в том, союз двух стран крепок, как раньше.

Первый вице-премьер, общаясь с журналистами, обратил внимание на то, что "все эти растворители", санкционка, подакцизные товары нелегально поступают на российский рынок через Белоруссию.

"Мы говорим: нельзя быть односторонним, выгоды односторонние иметь. Вы – наш сосед, наш союзник по Союзному договору, но в последнее время доверие потеряно", – цитирует Силуанова издание РБК.

Он подчеркнул, что отношения двух стран, которые "не настолько братья, чтобы субсидии отдавать", должны быть равновыгодными. Вице-премьер предложил, чтобы отечественные таможенники работали вместе с белорусскими, к которым есть недоверие. Таким образом, по мнению Силуанова, можно будет наладить обмен данными.

Несколько лет назад Россия уже обвиняла Белоруссию в том, что она экспортирует нефтепродукты, полученные из российского черного золота, под видом растворителей и разбавителей, которые не облагаются пошлиной. При этом Белоруссия должна была перечислять пошлину от нефтепродуктов в российский бюджет.

Россия планирует провести налоговый маневр в нефтяной отрасли: обнулить экспортные пошлины к 2024 г. и повысить внутреннее налогообложение. В результате чего цена на нефть для Белоруссии увеличится, а страна потеряет около $10 млрд в течение шести лет. Поэтому Минск требует компенсации. Москва же не обещает соседу ее выплатить.

"Наш налоговый маневр – это наше внутреннее дело. Если хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, давайте равновыгодную политику проводить", – отметил Силуанов.

Александр Лукашенко уже заявлял, что Россия в связи с этим перестала быть "братским государством" для Белоруссии.