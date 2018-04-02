Белорусской картошке могут перекрыть въезд в Россию
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты заявили о попытке реэкспорта египетского картофеля из Белоруссии.
В 18-тонной партии картофеля "затерялась" часть упаковок египетского происхождения. Груз вернут отправителю, а Белоруссии могут запретить ввоз на территорию России, если подобные трюки повторятся. Поставки египетского картофеля в нашу страну разрешены лишь из нескольких зон, где нет болезней и объектов на карантине.
Родина картофеля – Южная Америка, где до сих пор можно встретить дикорастущий картофель, напоминает НСН. Введение картофеля в культуру (сначала путём эксплуатации диких зарослей) было начато примерно 9-7 тысяч лет тому назад на территории современной Боливии.
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