Белорусской картошке могут перекрыть въезд в Россию

Проверка Россельхознадзора выявила нарушения

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты заявили о попытке реэкспорта египетского картофеля из Белоруссии.

В 18-тонной партии картофеля "затерялась" часть упаковок египетского происхождения. Груз вернут отправителю, а Белоруссии могут запретить ввоз на территорию России, если подобные трюки повторятся. Поставки египетского картофеля в нашу страну разрешены лишь из нескольких зон, где нет болезней и объектов на карантине.

Родина картофеля – Южная Америка, где до сих пор можно встретить дикорастущий картофель, напоминает НСН. Введение картофеля в культуру (сначала путём эксплуатации диких зарослей) было начато примерно 9-7 тысяч лет тому назад на территории современной Боливии.