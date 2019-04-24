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"Раз пустили – и подорвали": Украина создает ракету по уничтожению Крымского моста

Фото: most.life
продолжениеУкраина раскроет все секретные советские разработки
Бывший военный раскрыл подготовку Киева к удару по переправе

Крымский мост – легкая мишень для украинских военных. Чтобы его сравнять с землей, точнее, с водой, достаточно одного летающего снаряда. И Киев уже начал над ним работу. Об этом заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Сейчас Украина начала делать ракеты, но на все нужно время: на изготовление, выпуск, обучение войск. Но, тем не менее, такие ракеты могли бы достать до моста. Раз пустили ракету – и подорвали", – рассказал Романенко изданию "РБК-Украина".

По его словам, Крымский мост очень уязвим, о чем он говорил еще до того, как его построили.

С другой стороны, переправу необязательно уничтожать, ведь можно же извлечь пользу от ее использования в интересах страны, помечтал Романенко. Это возможно только при одном условии: Украина вернет Крым. И тогда мост пригодится для "улучшения состояния дел" на полуострове, заключил он.

Уверенность бывшего украинского военного, возможно, является следствием незнания того, насколько серьезно Россия отнеслась к вопросу безопасности моста, особенно на фоне постоянных угроз с Украины. Ранее "Утро" писало, что по берегам Керченского пролива расположены ракетные комплексы С-400 "Триумф" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Они призваны защитить мост от ударов крылатых, аэробаллистических и баллистических ракет, управляемых авиабомб, беспилотных аппаратов, боевых самолетов и вертолетов. Сможет ли украинская "супер-ракета" пробить такую защиту, вопрос риторический.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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