Документ предполагал молчание об изобретениях, представляющих гостайну

Правительство Украины решило прекратить действие еще одного договора с Россией – Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.

Об этом сообщается на сайте кабмина Украины.

"На сегодня правовые отношения между государствами-участниками Соглашения в этой сфере уже отсутствуют. Само же Соглашение, в целом, устаревшее и не соответствует современному состоянию экономических отношений между странами, входящими в СНГ", – говорится в заявлении правительства Украины.

Речь идет о документе, который был принят 4 июня 1999 года. Участниками договора стали Россия, Украина, Белоруссия, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

Согласно статье 2 документа, страны обязуются обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях. В статье 1 уточняется, что речь идет об изобретениях, в которых содержатся сведения, относящиеся к государственной тайне.