Столкновение у Крымского моста украинские власти используют для самопиара

Украинские власти не желают находить общий язык для предметной дискуссии о происшествии в Керченском проливе. Вместо разговора по существу они продолжают использовать ситуацию в пропагандистских целях. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ.



На прошедших накануне в Гааге российско-украинских консультациях о "керченском инциденте" Киев оставил без ответа вопрос от готовности украинской стороны в дальнейшем соблюдать российские законы. Кроме того, украинская делегация заявила, что не заинтересована в дальнейшем обсуждении происшествия с российскими представителями.

"Таким образом, украинская сторона уходит от предметного обсуждения ситуации, возникшей вследствие неправомерных действий украинских кораблей по указанию руководства страны, и продолжает использовать ее в пропагандистских целях",

– говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

В ведомстве настаивают на том, что действия украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года "носили характер преднамеренной провокации". Именно это привело к задержанию военнослужащих и плавсредств Незалежной.

Отказавшись выполнять требования российских пограничников, представители ВМС Украины нарушили международное право. "Процедура, предусмотренная российским законодательством для получения разрешения на проход по Керченскому проливу, практически полностью идентична той, которая существовала во времена, когда проход по проливу регулировался украинскими властями", – отметили российские дипломаты.

Они призвали украинскую сторону действовать добросовестно, чтобы урегулировать возникшую по ее вине проблему.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что российская сторона на консультациях в Гааге поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе. "Поразило кардинальное изменение тона разговора – переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии", – написала дипломат.

При этом она отметила, что "новая тактика" Москвы не повлияет на мнение Киева. Все решит Международный трибунал по морскому праву, заседание которого предварительно назначено на 6-7 мая.

В ноябре 2018 г. три корабля ВМС Украины попытались незаконно пересечь границу РФ. На предупреждения российских пограничников они не реагировали, в результате были остановлены силой. Задержанные моряки и сотрудники СБУ были отправлены в Москву, срок ареста им продлен до 24 и 26 июля.