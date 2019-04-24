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На Украине подготовились к визиту Януковича

Виктор Янукович. Фото: www.globallookpress.com
Встречать бывшего лидера Незалежной будут с "почестями"

В Киеве приветствовали стремление экс-президента Виктора Януковича приехать на Украину. Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, к встрече уже все готово: и конвой, и наручники, и новое обвинение.

"Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и обвинительный акт по организации расстрелов Майдана", – написал Луценко в Facebook.

Победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины Янукович воспринял как шанс попасть на родину. Он одним из первых поздравил соперника Петра Порошенко, а его адвокат выразил надежду, что теперь процесс против экс-президента не будет политизированным.

Юрий Луценко. Фото: Zuma\TASS

Однако пока в Киеве не готовы отказаться от обвинений в адрес бежавшего после госпереворота в 2014 г. главы страны:

"Ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", – подчеркнул Луценко.

Янукович уже приговорен на Украине к 13 годам лишения свободы и денежному штрафу за госизмену. Процесс велся в заочном режиме.

Фоторепортаж
Выборы на Украине: Янукович выходит вперед
AP © AP © AP ©
AP © AP © AP © AP © +
Николай ВИКТОРОВ
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