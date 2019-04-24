Нибиру
- Москва на очереди: Нибиру атакует старинный русский город
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
В Киеве приветствовали стремление экс-президента Виктора Януковича приехать на Украину. Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, к встрече уже все готово: и конвой, и наручники, и новое обвинение.
"Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и обвинительный акт по организации расстрелов Майдана", – написал Луценко в Facebook.
Победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины Янукович воспринял как шанс попасть на родину. Он одним из первых поздравил соперника Петра Порошенко, а его адвокат выразил надежду, что теперь процесс против экс-президента не будет политизированным.
Однако пока в Киеве не готовы отказаться от обвинений в адрес бежавшего после госпереворота в 2014 г. главы страны:
"Ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", – подчеркнул Луценко.
Янукович уже приговорен на Украине к 13 годам лишения свободы и денежному штрафу за госизмену. Процесс велся в заочном режиме.
Экс-глава Незалежной уверен, что Кремль сумеет договориться с Зеленским о прекращении бойни в Донбассе
ЧП, случившееся 60 лет назад, обрастает жуткими подробностями