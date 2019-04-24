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Россия перекрыла путь в порты Украины

Фото: flickr.com/photos/ministryofdefenceua
продолжениеПротив Зеленского готовится переворот
Киев пожаловался береговой охране США

Москва всеми силами мешает работе украинских портов и выборочно пропускает иностранные корабли через Керченский залив. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Незалежной Петр Цигикал.

"Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями. Практически нет таких, которые бы не осматривались", – заявил чиновник в эфире UATV.

Цигикал подчеркнул, что из-за мер контроля в акватории создается очередь. При этом суда Украины досматриваются "дольше всех" и "позже всех". По его мнению, проблема в том, что Азовское море – внутреннее для РФ и Украины и граница территориальных вод между государствами не определена.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

За советом, как решить эту проблему, глава Госпогранслужбы Украины обратился к коллегам из других стран. Сейчас в Киеве проходит "круглый стол" с участием представителей правоохранительных органов и Береговой охраны США. Они поделятся опытом с украинскими пограничниками, говорится на сайте ведомства.

РФ стала особенно серьезно относиться к безопасности в Керченском проливе после того, как на Украине начались разговоры о возможных диверсиях у Крымского моста. 

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Фото: instagram.com/anton_astrey Фото: instagram.com/anton_astrey
Фото: instagram.com/anton_astrey Фото: instagram.com/anton_astrey Фото: vk.com/krymsky.bridge
Николай ВИКТОРОВ
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