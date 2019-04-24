Избранный президент потеряет все полномочия

Владимира Зеленского собрались лишить важнейших полномочий главы государства. Речь идет о возможности назначать людей на ключевые посты, включая министерские. Об этом рассказал член штаба Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков.

В эфире телепрограммы "112 Украина" Разумков заявил, что в Раде внесен законопроект, который отнимает у него права формировать руководящий состав страны, например, назначать министра иностранных дел, министра обороны и генерального прокурора. Все эти функции были доступны Петру Порошенко, но после победы Зеленского на президентских выборах депутаты решили урезать возможности главы государства. Эта инициатива фактически направлена против жителей страны, подавляющее большинство из которых отдало свой голос за Зеленского.

"Сегодня есть попытка ударить под дых не только Зеленского, но и 73% граждан, которые поддержали его кандидатуру во втором туре и фактически отдали ему голоса за то, чтобы он делал те действия, которые на себя взял в рамках избирательной кампании", – сказал Разумков.

Возможно, этот законопроект стал нервной реакций депутатов на обещания Зеленского отменить неприкосновенность народных избранников и судей, а также принять закон об отзыве народного депутата. Присутствовавший в студии нардеп Нестор Шуфрич назвал план Рады "конституционным переворотом".

"То, что хотят сейчас исполнить – это, во-первых, беспредел во всех отношениях, второе – это попытка конституционного переворота",

– заявил он.

Шуфрич пояснил, что речь идет о той части депутатского корпуса, которая была подконтрольна Порошенко и обеспечивала его абсолютной властью. "Карманные" депутаты делали все по указке президента, позволяя тому не выходит за рамки своих полномочий. Именно эти люди находились у всех денежных потоков, контролируя их. По его словам, то, что его коллеги задумали сделать с Зеленским, является самой настоящей подлостью.