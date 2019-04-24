Глава Незалежной придумал еще один капкан для своего сменщика

Вступление Владимира Зеленского в должность президенту Украины оказалось под угрозой. Это произойдет, если в ближайшее время главу Конституционного суда Станислава Шевчука отправят в отставку.

Как рассказали источники "Страны.ua" в судейских кругах, команда Петра Порошенко сейчас пытается склонить большинство голосов судей КС в пользу отставки Шевчука. Если им это удастся, то Владимир Зеленский не сможет вступить в должность главы государства, поскольку по регламенту инаугурации эти полномочия он получает с одобрения КС. Официальную церемонию придется отложить до того момента, когда будет избран новый председатель Конституционного суда.

Голосование по отставке Шевчука может состояться уже завтра, 25 апреля. Поскольку по Конституции Украины глава КС может покинуть пост только по собственному заявлению, то Порошенко и Ко решили использовать формальный повод: якобы Шевчук грубо и регулярно пренебрегал своими обязанностями. В связи с этим его судьбу должна решить Постоянная комиссия КС по вопросам регламента и этики.

По словам источников издания, в "кармане" у Порошенко есть 6 из 12 необходимых голосов судей за отставку Шевчука. Еще четырех судей администрация президента "обрабатывает". Осталось найти еще двоих.

Если Порошенко сможет реализовать свой план, то у Верхней рады появится окно для принятия законопроекта о лишении Зеленского важнейших президентских полномочий.