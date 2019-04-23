Четвертый президент Незалежной надеется на благосклонность шестого

Смещенный в ходе госпереворота и сбежавший в России экс-глава Украины Виктор Янукович надеется вернуться в страну при новом президенте Владимире Зеленском, поскольку его нахождение на территории РФ временное и вынужденное. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

Защита намерена добиваться снятия всех обвинений против четвертого президента Незалежной и обжалует уже вынесенный приговор, пишет "Известия" во вторник, 23 апреля.

По мнению адвоката, после смены власти в стране появляется шанс, что процесс против Януковича уже не будет политизированным. Также он считает, что в ближайшем будущем рука Фемиды может затронуть и действующего пока главу государства Петра Порошенко.

Напомним, в конце января текущего года Януковича обвинили в госизмене и приговорили к 13 годам лишения свободы.

Накануне Виктор Федорович поздравил с победой на выборах пана Зеленского и указал тому на необходимость прежде всего остановить "братоубийственную войну" в Донбассе. Однако в штабе Зе заявили, что не нуждаются в поздравлениях "бывших украинских чиновников".

