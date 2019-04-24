Мэй натравила Зеленского на Россию

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Европейские и заокеанские лидеры бросились поздравлять
избранного президента Украины с победой. Они рассыпаются в комплиментах и зовут
его в гости, надеясь, что при нем Незалежная останется западным рычагом
давления на Россию.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позвонила Владимиру Зеленскому и заверила его в поддержке и укреплении взаимного партнерства. Глава британского правительства подтвердила стремление расширить сотрудничество Лондона и Киева в области обороны и безопасности. Поздравление вместе с тем не обошлось без русофобских выпадов.
"Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы наших двух стран вместе с международным сообществом для сдерживания российской агрессии",
– говорится в сообщении премьерской пресс-службы.
Мэй также пригласила Зеленского посетить Соединенное Королевство "при первой же возможности".
Телефонные переговоры с будущим главой государства провела и канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает "Обозреватель". Она также поздравила политика с успехом на выборах и позвала в гости. В ответ Зеленский поблагодарил немцев за поддержку Украины и "показал, что очень заинтересован в прогрессе в рамках нормандского формата".
"Федеральное правительство продолжит активно поддерживать Украину на пути реформ, а также его право на суверенитет и территориальную целостность", – говорится в сообщении Бюро прессы и информации правительства Германии.
Вице-президент США Майк Пенс посвятил победе Зеленского пост в Twitter, сообщив, что уже поговорил с ним по телефону. "Президент США Дональд Трамп и я с нетерпением ожидаем совместной работы с его (Зеленского) администрацией для поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", – написал американский вице-президент.
"Неизменную поддержку" Оттавой суверенитета и территориальной целостности Украины в беседе с Зеленским выразил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. В ходе беседы политики выразили надежду на углубление и укрепление двустороннего сотрудничества и партнерства, в том числе в рамках Конференции по реформам на Украине, которая состоится в Торонто в июле этого года.
Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. После обработки 100% протоколов Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, за его оппонента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.
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