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Запуганного Зеленского не пускают к Путину

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Неопытного политика пытаются заставить сидеть тихо

Новый президент Украины Владимир Зеленский не должен встречаться с главой России Владимиром Путиным наедине. На этом настаивает советник избранного лидера Незалежной Иван Апаршин.

"Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным в формате один на один", – заявил Апаршин в эфире телеканала ZIK.

По мнению советника, такая встреча не принесет пользы Киеву. Апаршин дал понять, что Путин расправится с Зеленским как с младенцем, поэтому неопытному украинскому лидеру нужно сначала заручиться поддержкой "мощных" стран – США и Великобритании.

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Советник Зеленского, ранее работавший в структуре Минобороны Украины, также сообщил, что будет выступать против прямого диалога нового президента и с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Я никогда этого не поддержу. Я в принципе не допускаю того, что Украина может позволить себе разговаривать с этими людьми", – цитирует Апаршина телеканал "360".

Между тем ранее премьер Армении Никол Пашинян дал Зеленскому противоположный совет: он рекомендовал ему наладить прямой диалог с Путиным, подчеркнув, что это не сложно, если не держишь камня за пазухой.

"Тут есть условие: если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться", – приводит URA.RU слова Пашиняна.

Владимир Зеленский победил Петра Порошенко во втором туре президентских выборов 21 апреля со значительным перевесом.

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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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