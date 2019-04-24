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Киев потребовал извинений от Праги из-за статьи о Зеленском

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Между Украиной и Чехией возникло очередное яблоко раздора

Украинское посольство в Праге обнаружило крамолу в материале издания Český rozhlas, посвященном избранному новому президенту Незалежной Владимиру Зеленскому, и требует от чехов извинений. Об этом говорится на странице дипмиссии в Twitter в среду, 24 апреля.

"Уважаемые Český rozhlas, вы считаете, что с вашей статьей все в порядке? Это отвратительно, и мы ждем извинений", – оставили обращение дипломаты.

Речь идет о публикации публициста и обозревателя Яна Фингерланда под заголовком "Еврей, возглавивший украинских фашистов".


В частности автор пишет, что "у Украины нет репутации страны, где евреи были бы чрезмерно популярны, будь то внутренние или иностранные", но "теперь три четверти избирателей выбрали еврейского кандидата в качестве главы государства". Более того, Незалежная, пусть хоть и временно, "будет единственным государством в мире, где евреи занимают две самые высокие позиции". Имеется в виду премьерство Владимира Гройсмана.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Отмечая, что пан Зеленский родом с восточной Украины и чаще говорит на русском, журналист задается вопросом, "следует ли его отныне называть Володимир Олександрович или Владимиром Александровичем".

"Некоторые украинские евреи опасаются, что успех Зеленского в конечном итоге обернется против них, когда окажется, что новый президент не спаситель, а в лучшем случае просто другой политик. Тем более что украинский антисемитизм отчасти основан на ненависти к олигархам, некоторых из которых можно считать евреями", – пишет Фингерланд.

По его мнению, в стране все еще остается вопрос об украинском антисемитизме, который, согласно опросам, высок, а количество антиеврейских нападений растет. "Этот факт, наряду с тем, что часть украинских националистов открыто празднуют прежнее сотрудничество с нацистами, широко используется антиукраинской контрпропагандой", – считает он.

Впрочем, указывает чех, для многих украинцев самым привлекательным в своем выборе является юмор Зеленского, а "способность видеть в важных вещах их оборотную, комическую сторону – это первый шаг к восстановлению надежды на лучшее будущее".

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля, напоминает телеканал "Царьград". За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали чуть более 24%, Зеленский получил одобрение 73,22% украинских избирателей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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