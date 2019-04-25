Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко лишился поста из-за русских

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
На Западе проанализировали провал лидера Незалежной

Разрыв связей между Украиной и Россией привел к тому, что идеолога русофобской политики Петра Порошенко скинули с кресла президента. К такому выводу пришли аналитики журнала The National Interest.

За пять лет во главе Украины Порошенко уничтожил торговые контакты с соседней страной, усложнил для граждан поездки в РФ, препятствовал общению украинцев с россиянами и ограничил использование русского языка. И это в то время, когда половина населения Украины говорит по-русски и имеет родственников в РФ, указывает издание на ошибку проигравшего выборы действующего президента.

Другая ошибка – поощрение националистических настроений. С подачи Порошенко население Украины стали делить на "истинных патриотов" Незалежной и некую выдуманную "пятую колонну", которая якобы поддерживала Россию, приводит телеканал "360" мнение издания. В итоге на фоне внутренних социально-экономических трудностей, таких как повышение цен на газ, действия Порошенко привели к росту явной симпатии украинцев к соседней России и неприятию нынешней киевской власти.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

В связи с этим издание рекомендует политикам на Западе помнить про данную ситуацию, когда в будущем они захотят повлиять на вектор развития Украины.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Порошенко поддержали лишь 24,46% избирателей, его соперник шоумен Владимир Зеленский набрал в три раза больше голосов.

Фоторепортаж
"Агрессивно против": жена Зеленского отказалась быть супругой президента
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Встреча века: Ким Чен Ын заставил Путина ждать

Лидер КНДР опоздал на полчаса на встречу с президентом России

"Убивали изощренно": раскрыты новые обстоятельства трагедии на перевале Дятлова

ЧП, случившееся 60 лет назад, обрастает жуткими подробностями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей