На Западе проанализировали провал лидера Незалежной

Разрыв связей между Украиной и Россией привел к тому, что идеолога русофобской политики Петра Порошенко скинули с кресла президента. К такому выводу пришли аналитики журнала The National Interest.

За пять лет во главе Украины Порошенко уничтожил торговые контакты с соседней страной, усложнил для граждан поездки в РФ, препятствовал общению украинцев с россиянами и ограничил использование русского языка. И это в то время, когда половина населения Украины говорит по-русски и имеет родственников в РФ, указывает издание на ошибку проигравшего выборы действующего президента.

Другая ошибка – поощрение националистических настроений. С подачи Порошенко население Украины стали делить на "истинных патриотов" Незалежной и некую выдуманную "пятую колонну", которая якобы поддерживала Россию, приводит телеканал "360" мнение издания. В итоге на фоне внутренних социально-экономических трудностей, таких как повышение цен на газ, действия Порошенко привели к росту явной симпатии украинцев к соседней России и неприятию нынешней киевской власти.

В связи с этим издание рекомендует политикам на Западе помнить про данную ситуацию, когда в будущем они захотят повлиять на вектор развития Украины.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Порошенко поддержали лишь 24,46% избирателей, его соперник шоумен Владимир Зеленский набрал в три раза больше голосов.