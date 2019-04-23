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Закарпатье лишилось губернатора после победы Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украину охватила эпидемия отставок глав областных администраций

Руководитель Закарпатской области Геннадий Москаль подал заявление о сложении с себя губернаторских полномочий. Об этом сообщается на сайте главы региональной администрации.

"Прошу прекратить мое пребывание в отпуске и уволить меня с должности главы Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию",

говорится в заявлении, которое подписано сегодняшним числом.

Москаль возглавлял Закарпатскую область с июля 2015 года. На этот пост он был назначен президентом Петром Порошенко. Очевидно, он решил оставить в должность в знак солидарности с проигравшим выборы главой государства.

Ранее в интервью сайту Uzhgorod.net.ua глава Закарпатской области заявил, что не видит трагедии в результатах второго тура. "Трагедией будут неоправдавшиеся надежды населения", – подчеркнул он.

Это уже третья губернаторская отставка на Украине за два дня, прошедшие после выборов. Ранее заявления об увольнении по собственному желанию подали руководители Николаевской и Львовской областей Алексей Савченко и Олег Синютка.

Синютка еще 11 апреля объявил о своих планах покинуть пост в случае поражения Порошенко. Львовская область стала единственным регионом Украины, большинство жителей которого отдали голос за действующего президента.

Андрей ФИЛАТОВ
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