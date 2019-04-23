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США заставят Зеленского помириться с Кремлем

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Госдепартамент затеял очередную дипломатическую многоходовку

Между президентом России Владимиром Путиным и новоизбранным украинским лидером Владимиром Зеленским должен быть установлен прямой диалог. С таким заявлением выступил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

В интервью программе NewsHour для американской службы общественного вещания PBS дипломат выразил мнение, что диалог с Москвой может начаться благодаря смене власти на Украине.

"Будем надеяться, что это так, – поскольку это новый президент, есть возможность для старта нового диалога, хотя позиция России относительно вторжения и оккупации территории является действительно тем, что требует изменения",

– заявил чиновник.

Волкер похвалил Зеленского за то, что тот выразил намерение установить прямые контакты со своим российским коллегой. "Для Украины и России важно вести непосредственные обсуждения, и поэтому, я думаю, что его (Зеленского) желание разговаривать с Путиным – это правильное дело, а не плохое", – заключил спецпредставитель Госдепа.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

В начале февраля украинские СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах сообщили, что кандидат от партии "Слуга народа" на встрече с послами западных стран на Украине заявил о готовности сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе. После победы в первом туре выборов в интервью он подтвердил, что может провести встречу с российским лидером, но только в присутствии западных политиков.

Накануне второго тура выборов Зеленский утверждал, что в случае победы на выборах при решении донбасского конфликта он сохранит приверженность выполнению Минских соглашений.

Второй тур выборов президента Украины состоялся в воскресенье, 21 апреля. В нем победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. По предварительным итогам, он набрал более 73% голосов. За его противника, действующего президента Петра Порошенко, проголосовали 24% украинцев.

Андрей ФИЛАТОВ
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