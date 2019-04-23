Штаб нового главы Незалежной назвал первые шаги в сфере обороны страны

Команда шестого президента Украины Владимира Зеленского пообещала найти и наказать виновных в Иловайском и Дебальцевском котлах, а также причастных к сдаче Крыма. Об этом заявил военный эксперт, представитель "зеленых" Иван Апаршин. Об обнародовал семь главных пунктов в сфере реформы нацбезопасности и обороны.

"Правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 г., относительно захвата Крыма – будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, которые принимали решения или бездействовали там, где надо было действовать – будут привлечены к ответственности", – говорится в его статье, написанной для "Обозревателя".

Также он считает, что украинская армия должна быть профессиональной и добровольной, т.е. "без позорного принудительного призыва". К руководству ВСУ необходимо привлечь боевых офицеров, "которые нацелены на победу и способны сохранить жизнь солдата".

Кроме того, в штабе Зе хотят максимальной открытости бюджета Минобороны, чтобы можно было "проконтролировать каждую копейку", направленную на нужды военнослужащих. Это касается и службы в армии, и выхода в запас.





Отдельный пункт посвящен добровольцам, надо полагать и представителям нацбатальонов. Им обещаются удостоверения участников бойни в Донбассе. Вероятно, за "корочками" скрываются некие соцпакеты на "гражданке".

Уделено внимание и теме оборонзаказа, который тоже необходимо сделать как можно более публичным. Автор настаивает на равных для всех условий работы на рынке развития вооружений – как для государственного бизнеса, так и для частного. И тогда ВСУ "получит сверхсовременное высокотехнологичное оружие, а государственный оборонный заказ станет стимулом развития фундаментальной науки и прорывных технологий", считает полковник запаса.

А вот госконцерн "Укроборонпром" планируется полностью реформировать.

"Никто больше не будет зарабатывать на крови. Он будет лишен полномочий по формированию военно-технической политики и будет образован центральный государственный орган исполнительной власти, который будет отвечать за формирование и реализацию военно-промышленной политики", – раскрыл планы военный эксперт штаба пана Зеленского.

Несмотря на когда-то высказанную идею актера о проведении референдума по поводу вступления Украины в НАТО и Евросоюз, в стратегии обороны четко указан путь в Североатлантический блок. По мнению Апаршина, украинская армия "продолжит интенсивное сотрудничество с НАТО и соответствующими структурами Европейского Союза".





Он отметил, что часть из этих вопросов реально решить за три месяца, а на реализацию других понадобится год.

"Могу совершенно точно заверить: все, кто каким-то образом причастен к многочисленным полукриминальным схемам относительно горюче-смазочных материалов, нарушений в системе обеспечения ВСУ, не избегут ответственности. Документы по всем этим должностным лицам будут переданы в прокуратуру для принятия решения. Очевидно: посадки будут",

– резюмировал, как пророчат местные СМИ, возможный будущий министр обороны.

Впрочем, сам полковник запаса открестился от подобных "подозрений". Все тому же "Обозревателю" пан Апаршин подчеркнул, что на сегодняшний день он является только экспертом в команде Зеленского и "не более того". По его словам, должность главы Минобороны ему предлагал другой кандидат в президенты – Анатолий Гриценко. Также он добавил, что не принимал участия в боевых действиях, как и не имеет отношения к списыванию боеприпасов, в чем его обвиняют в соцсетях.

