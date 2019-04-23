"Уникальный случай": Порошенко сделал подлость после выборов

Петр Алексеевич не смог уйти достойно

Произошедшая смена президентов на Украине получилась на удивление мирной и чистой. После обработки Центризбирком 100% голосов Зеленский набрал втрое больше него 73,22% против 24,45%, говорится на сайте ведомства. Однако разгромленный и отправленный на свалку истории Петр Порошенко решил напоследок отыграться, чем взбесил штаб избранного президента Владимира Зеленского.

Сразу после выборов Порошенко, не теряя остатки достоинства, нашел в себе силы проявить великодушие и под прицелом сотен камер поздравил Зеленского с честной победой. Казалось, что в отличие от пятилетнего правления страной его уход получится достойным. Но не тут-то было. Как верно отметил политический консультант Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков, "уходя уходи". Видимо, уже спустя сутки до Порошенко наконец дошло, что с ним произошло, и он вновь стал самим собой. По словам Разумкова, тот принялся поносить Зеленского еще до его вступления в должность. Образно выражаясь, Порошенко начал "набирать в черпачок коричневую жижу и выливать её за шиворот" победителю.

"Это уникальный случай, когда у власти виноваты не "папередники", а "наступники", которые еще даже не приступили к выполнению своих обязанностей",

– излил политтехнолог негодование на своей странице в Facebook.

И таких "черпачков" Петр Алексеевич вылил на бедолагу Зеленского уже четыре, и впереди еще можно ждать этого. Во-первых, это история с национализацией принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому Приватбанка. Порошенко испугался за то, что при Зеленском банк вернут бизнесмену, что обернется для страны чуть ли не дефолтом. Однако, буквально сегодня выяснилось, что банк у Коломойского отняли под давлением властей. Это, кстати, ярко характеризует "успешность" судебной реформы при Порошенко.

Во-вторых, Порошенко заговорил об угрозе "реваншистов", которые воспользуются "слабостью" Зеленского и собьют Украину с европейского пути. Разумков успокоил: при Зеленском Незалежная продолжит сближение с Западом. По его мнению, на самом деле Порошенко испугало то, что Зеленский поломал выстроенную им коррупционную систему.



Еще почему-то Порошенко заговорил об отмене безвиза с Европой. На днях он предположил, что Конституционный суд "переориентируется на новую власть" и отменит ключевое условие по сделке с ЕС – электронное декларирование. Это вызвало у Разумкова сразу несколько риторических вопросов.

"А кто делегировал в Конституционный суд этих судей? Не пока еще легитимный гарант Конституции? Не Рада, на которую до последнего времени у Порошенко было полное влияние? 6 судей квота президента, 6 – Рады и это пока их ответственность, а не новой власти", – написал соратник Зеленского.

Наконец, в-четвертых: Порошенко так и не извинился перед Зеленским за все оскорбления во время избирательной кампании. Также он не попросил прощения о таких же оскорбленных 73% избирателей, отдавших свои голоса в пользу его оппонента. Не извинился и за отмену статьи о незаконном обогащении.

"Ждать, видимо, нам долго… Пятый черпачок… Шестой черпачок… Знаем, что они будут… Но не боимся. Это не легкий путь, который нам с вами придётся пройти. И у нас это получится, какие б палки нам в колеса не вставляли…",

– с грустью окончил он свой гневный пост.