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Берлин обещал "позитивные подвижки" в вопросе антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com
Власти Германии что-то знают насчет нового лидера Незалежной

Победа на выборах президента Украины актера Владимира Зеленского может положительно повлиять на санкционный режим в отношении России. Об этом заявил сегодня министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер, который находится в российской столице по приглашению вице-премьера РФ Алексея Гордеева.

"Позиции сторон в вопросе о санкциях хорошо известны, однако после выборов на Украине могут произойти определенные позитивные подвижки. Необходимо подождать", – цитирует ТАСС немецкого министра.

Мюллер надеется, что между Киевом и Москвой наладится конструктивный диалог.

"Прежде всего, речь идет о необходимости найти пути к урегулированию ситуации на Украине. Эта проблема имеет ключевое значение", – сказал он.

Также во вторник состоялся телефонный разговор главы германского правительства Ангелы Меркель и шестого президента Незалежной Зеленского. Шоумен поблагодарил Берлин за поддержку соборной и "проявил заинтересованность в прогрессе в рамках "нормандского формата"".

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com

"Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать ее право на суверенитет и территориальную целостность", – сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Отметился сегодня и председатель Европейского совета Дональд Туск. Он тоже поговорил с новым лидером украинской нации по телефону, а потом прочирикал об этом на мове в Twitter.


"Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ждем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле", – написал поляк.

К вечеру 23 апреля украинский ЦИК сообщил, что комиссия обработала 100% электронных протоколов. Согласно результатам подсчета, Зеленский набирает 73,22% голосов, а действующий президент Петр Порошенко – 24,45%. Всего в голосовании приняли участие 18 млн 63 тыс. 850 граждан Украины. Соответственно, комика поддержали 13 млн 541 тыс. 528 человек, "шоколадного короля" – 4 млн 522 тыс. 320 украинцев.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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