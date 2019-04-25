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Зеленский принес Украине новые проблемы

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Полный провал": Путин дал жесткую оценку успеху Зеленского
Внутренние конфликты в стране только усилятся после выборов

Надеждам украинцев, голосовавших за Владимира Зеленского, потому что он "не Петр Порошенко", не суждено сбыться. По мнению аналитиков международного рейтингового агентства Moody's, новый президент продолжит курс прежнего руководства.

"Ожидаем от него (Зеленского) широкой преемственности политики (Порошенко) в ближайшие годы", – приводит РБК выдержку из доклада агентства.

При этом даже такая "стабильность" чревата значительными потрясениями и геополитическими рисками. В частности, это связано с конфликтом на востоке Украины. Во время предвыборной кампании Зеленский обещал его урегулировать, но на самом деле ничего предложить реально он не может, собственных сил и средств на это у него нет.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

"У избранного президента нет парламентской базы, его ограниченная политическая платформа и его связи с изгнанным олигархом Игорем Коломойским выдвигают на передний план некоторую политическую неопределенность", – предупреждают в Moody's.

Времени на то, чтобы ликвидировать эту "неопределенность", у Зеленского очень мало. В октябре состоятся выборы в Верховную раду, и, чтобы подчинить себе парламент, новый президент уже должен искать подходы к различным политическим группам и давать гарантии. В противном случае страну ожидают большие проблемы.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
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