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Путин дал жесткую оценку успеху Зеленского на выборах

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Победа новичка в политике оказалась закономерным итогом правления Петра Порошенко

Глава России Владимир Путин впервые прокомментировал президентские выборы на Украине. По его словам, триумф Владимира Зеленского стал следствием кошмарной политики его оппонента Петра Порошенко.

"Что здесь оценивать? Это полный провал политики Порошенко. Полный и абсолютный",

сказал Путин в эфире "России 24".

При этом он подчеркнул, что с новым президентом Украины Москва готова работать над восстановлением отношений. Однако спасать их в одиночку Россия не может – украинские власти тоже должны идти навстречу. Об отношении к избранному главе Украины Путин высказался кратко.

"Посмотрим на первые шаги", – сказал он. 

Интересно, что и сам Зеленский говорил о себе в том же ключе. Во время исторических дебатов с Порошенко на стадионе "Олимпийский" он заявил: "Я результат ваших обещаний и ошибок, Петр Алексеевич!"

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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