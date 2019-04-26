Турция против Мальдив: Зеленского раскритиковали за отпуск

Команда Порошенко обиделась на нового президента

Поездка избранного главы Украины Владимира Зеленского в Турцию вызвала возмущение в Киеве. Как оказалось, президент Петр Порошенко все эти годы и сам работал без отдыха, и команде своей продыху не давал. Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"В течение этих пяти лет президент Порошенко имел всего несколько дней отпуска. Более того, он не имел выходных. Все субботы – воскресенья были рабочими, график продолжался до 1-2 ночи", – написала она в Facebook.

По словам Геращенко, она и сама постоянно работала по выходным, оставляя своих маленьких детей на "бабушку, няню, мужа", поскольку ее ждали "семьи заложников, встречи, командировки".

"Надеюсь, сегодня все помнят, что устроили Порошенко и его семье оппоненты и СМИ, когда он "посмел" после лет! без выходных на несколько дней за свой счет поехать на отдых", – напомнила Геращенко о тайной поездке главы Незалежной на Мальдивы, которая обошлась в $500 тысяч.

О поездке в Турцию Зеленский сообщил в соцсетях сам, выполняя обещание "быть открытым".

"Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через два дня – назад", – написал он, отметив, что это его первый выходной за 4 месяца.

Ранее Зеленский заявил, что ЦИК Украины намеренно затягивает с официальным объявлением результатов выборов, чтобы отложить инаугурацию на более поздний срок и лишить его возможности распустить текущий созыв Рады, пишет РИА ФАН.

Фестиваль "Весело", который организует основанная Зеленским студия "95 квартал", пройдет на турецком курорте Бодрум, сообщает URA.RU.

Зеленский победил Порошенко во втором туре президентских выборов 21 апреля, набрав втрое больше голосов.