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Обкатанный на Украине "проект Зе" переориентируют на Россию

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Российским политикам нужно извлечь урок из выборов в соседней стране

Приход к власти на Украине шоумена Владимира Зеленского сам по себе не имеет большого значения для России. Однако последствия этого выбора украинцев через 5 лет могут оказать влияние и на россиян.

Зеленский для многих стал олицетворением торжества демократии: такой "человек из народа" возглавил государство. Повторение подобного "популистского эксперимента" в России сейчас вряд ли возможно, считает политолог Дмитрий Бадовский.

"В России отношение к высшей государственной власти и, соответственно, президентским выборам, традиционно крайне серьезное и аккуратное. Они не мыслятся как место для радикальных экспериментов и поле для рискованных игр. Для всего этого, в том числе для популистского выпуска пара, есть выборы региональные, выборы в Госдуму", – высказывается политолог на странице в Facebook.

Дмитрий Бадовский. Кадр youtube.com

В то же время россияне, безусловно, будут оценивать деятельность Зеленского на посту президента. И чем успешнее она окажется, тем проще будет заронить в массы мысль о том, что столь радикальная смена лидера полезна. Если уж такое "неудавшееся государство" как Украина под руководством Зеленского станет "удачным проектом развития", негативный пример для россиян превратится в некий позитивный "образ будущего", полагает Бадовский.

"В "кейсе Зеленского" потенциально зашита, может быть, главная для стратегов "влияния на Россию" идея", – подчеркивает политолог.

Важно, что следующие выборы президентов России и Украины совпадут по времени. И наверняка найдутся желающие в 2024 г. использовать наработки "проекта Зе", его приемы и подходы.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Чтобы реализовать этот проект в России, по мнению Бадовского, потребуется полный развал нынешнего политического режима. Сейчас реальных оснований для этого нет. Однако российскому руководству нужно уже сегодня думать не только о социально-экономических и управленческих аргументах в свою пользу, но и своей "моральной состоятельности и эмоциональной убедительности".

"Поскольку основные идеологические попытки давления на Россию и на ее общественное мнение будут осуществляться в ближайшие годы именно на этом треке", – указывает политолог.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. Действующего президента Петра Порошенко с тройным перевесом победил политический новичок – кандидат от партии "Слуга народа" актер Владимир Зеленский.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
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