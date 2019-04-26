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Названа истинная цель визита Зеленского в Турцию

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Новый президент Украины испугался за свою жизнь

Двухдневный тур в жаркую страну начался у любимца украинского народа Владимира Зеленского. Об этом рассказал он сам, доказав тем самым, что выполняет данные обещания. Однако, как поговаривают, истинная цель его визита в Турцию – вовсе не трансфер детей. 

Так, например, неопытный политик может скрываться там от пока еще руководящей киевской верхушки. Вполне возможно, что он боится за свою жизнь, ибо может ее лишиться, так и не дождавшись своей инаугурации. Страх – вполне оправданное чувство в стране Майданов, полагает публицист и переводчик Дмитрий "Гоблин" Пучков. По его словам, опасаться следует не только Зеленскому, но и всем украинцам. 

"Потому что страна наводнена оружием, к власти пришли какие-то чудовищные отморозки, в МВД, в МБУ введены украинские нацисты для того, чтобы продвигать нацистскую политику. Любой, кто не соответствует каким-то нацистским требованиям, должен опасаться за свою жизнь, в том числе и Зеленский",

заявил эксперт в интервью РИА ФАН. При этом Пучков подчеркнул, что сам он не в курсе, зачем новоиспеченный президент отправился в Турцию. 

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

"Может, он решил посетить турецкую баню, может, втречаться с [Игорем] Коломойским, может, с куратором ЦРУ из США. Без понятия", – интригующе перечислил собеседник агенства. 

Накануне Владимир Александрович пожаловался на ЦИК, которая специально затягивает с оглашением официальных цифр, чтобы  отсрочить его инаугурацию и помешать ему распустить Раду, напоминает НСН. 

Организатором фестиваля "Весело" в Бодруме, куда повез своих детей Зеленский, является "95-й квартал", уточняет URA.RU

Ксения АНДРЕЕВА
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