Новый президент Украины испугался за свою жизнь

Двухдневный тур в жаркую страну начался у любимца украинского народа Владимира Зеленского. Об этом рассказал он сам, доказав тем самым, что выполняет данные обещания. Однако, как поговаривают, истинная цель его визита в Турцию – вовсе не трансфер детей.

Так, например, неопытный политик может скрываться там от пока еще руководящей киевской верхушки. Вполне возможно, что он боится за свою жизнь, ибо может ее лишиться, так и не дождавшись своей инаугурации. Страх – вполне оправданное чувство в стране Майданов, полагает публицист и переводчик Дмитрий "Гоблин" Пучков. По его словам, опасаться следует не только Зеленскому, но и всем украинцам.

"Потому что страна наводнена оружием, к власти пришли какие-то чудовищные отморозки, в МВД, в МБУ введены украинские нацисты для того, чтобы продвигать нацистскую политику. Любой, кто не соответствует каким-то нацистским требованиям, должен опасаться за свою жизнь, в том числе и Зеленский",

– заявил эксперт в интервью РИА ФАН. При этом Пучков подчеркнул, что сам он не в курсе, зачем новоиспеченный президент отправился в Турцию.

"Может, он решил посетить турецкую баню, может, втречаться с [Игорем] Коломойским, может, с куратором ЦРУ из США. Без понятия", – интригующе перечислил собеседник агенства.

Накануне Владимир Александрович пожаловался на ЦИК, которая специально затягивает с оглашением официальных цифр, чтобы отсрочить его инаугурацию и помешать ему распустить Раду, напоминает НСН.

Организатором фестиваля "Весело" в Бодруме, куда повез своих детей Зеленский, является "95-й квартал", уточняет URA.RU.