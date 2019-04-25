Нибиру
- Ледяной апокалипсис на пороге: Нибиру заморозит Землю
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Триумфатор выборов в Незалежной, который еще не занял главное кресло страны, оказался в центре очередного скандала. Владимир Зеленский обратил внимание на то, что в стране творятся "смешные вещи", намекая на искусственно созданную волокиту.
По его словам, ЦИК не торопится оглашать официальные цифры второго тура выборов специально и имеет на то свои причины. Если шестой президент вступит в свои права до 27 мая, у него будет возможность разогнать парламент. Поэтому в Избиркоме и не торопятся.
"Чтобы у президента не было даже возможности думать про роспуск Рады",
– пожаловался Зеленский в видео, опубликованном на его странице в Facebook, заявив о несправедливости происходящего. Как-никак ему доверили бразды правления 73% украинцев.
"Система боится. Мы всех победим!"
– заключил новоиспеченный политик.
После инаугурации, которая должна состояться до начала лета, у него есть возможность распустить Раду не позже полугода до окончания срока ее полномочий. Если Зеленский не успеет воспользоваться этим правом до 27 мая, то будет иметь дело с нынешними депутатами, среди которых нет его единомышленников. Со старой гвардией ему придется работать до следующих выборов в парламент, которые назначены на 27 октября.
Лидер КНДР опоздал на полчаса на встречу с президентом России
Датское упрямство станет для проекта непреодолимым препятствием