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Новый президент Украины пожаловался на ЦИК

Фото: www.globallookpress.com
Зеленскому мешают воспользоваться законным правом

Триумфатор выборов в Незалежной, который еще не занял главное кресло страны, оказался в центре очередного скандала. Владимир Зеленский обратил внимание на то, что в стране творятся "смешные вещи", намекая на искусственно созданную волокиту.

По его словам, ЦИК не торопится оглашать официальные цифры второго тура выборов специально и имеет на то свои причины. Если шестой президент вступит в свои права до 27 мая, у него будет возможность разогнать парламент. Поэтому в Избиркоме и не торопятся.

"Чтобы у президента не было даже возможности думать про роспуск Рады",

пожаловался Зеленский в видео, опубликованном на его странице в Facebook, заявив о несправедливости происходящего. Как-никак ему доверили бразды правления 73% украинцев. 

"Система боится. Мы всех победим!"

– заключил новоиспеченный политик. 

После инаугурации, которая должна состояться до начала лета, у него есть возможность распустить Раду не позже полугода до окончания срока ее полномочий. Если Зеленский не успеет воспользоваться этим правом до 27 мая, то будет иметь дело с нынешними депутатами, среди которых нет его единомышленников. Со старой гвардией ему придется работать до следующих выборов в парламент, которые назначены на 27 октября. 

Ксения АНДРЕЕВА
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