Зеленский шикарно отдохнул в Турции

Избранный глава Незалежной почувствовал себя президентом

Три дня в турецком отеле стоили Владимиру Зеленскому не менее 30 тысяч долларов. Об этом рассказал сотрудник пятизвездочной гостиницы в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум, где избранный президент Украины отдыхал с семьей с пятницы, 26 апреля, по понедельник, 29 апреля.

Несмотря на то, что проживал Зеленский в Турции как частное лицо, номер он себе взял самый что ни на есть президентский – он, собственно, так и называется, и стоит соответствующе:

"Сейчас не сезон, поэтому стоимость Президентской виллы у нас составляет порядка 10 тысяч долларов в сутки, а летом цена будет втрое выше", – рассказал РИА "Новости" сотрудник отеля.

Администрация отеля назвать сумму, уплаченную Зеленским за пользование данной шикарной виллой отказалась, отметив, что тариф устанавливается в индивидуальном порядке. В среднем проживание там 4х человек обходится в 15 тыс.долларов в сутки. В стоимость входит VIP-обслуживание и услуги:

"Там свои бассейны, особый обслуживающий персонал, клиентов там индивидуально развлекают, и могут предоставить им вообще все, что можно себе вообразить", – приводит РИА ФАН слова информированного турагента.

Все время в Турции безопасность еще не вступившего в должность президента Зеленского обеспечивали телохранители, выделенные лично главой страны Реджепом Эрдоганом. При этом работники отеля, обслуживавшие Зеленского, назвали его "простым человеком", пишет URA.RU.

Зеленский сообщил, что повез детей на фестиваль в Бодрум, в своих соцсетях. Он отметил, что это его первый отпуск за 4 месяца президентской гонки. Многие сравнивали эту поездку с отдыхом его предшественника Петра Порошенко на Мальдивах.

СМИ отмечают, что Зеленский для перелета выбрал регулярный рейс авиакомпании Turkish Airlines. Билеты в бизнес-класс на 4 человек по маршруту Киев-Бодрум-Киев стоят около 2500-3000 долларов.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля. За него проголосовали 73,22% избирателей. У его соперника, действующего президента Порошенко 24,45% голосов.